Hakan Çavuşoğlu'ndan Dağder'e ziyaret

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneğini (Dağder) ziyaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da Dağder'in yeni Başkanı Yaşar Türk ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Dağder binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katılan Çavuşoğlu, burada yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Çavuşoğlu'na, Dağ ilçelerini Bursa'ya bağlayan yolun bir an önce tamamlanması, dağ ilçelerinin kalkınma öncelikli bölge olması ve Dağder'in kamu yararına çalışan dernek olması konusunda talepler aktarıldı.