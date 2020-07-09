Hakan Çavuşoğlu'ndan eğitim yatırımları için müjdeli haber

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da eğitim alanında birçok yatırım yapıldığını ve bu yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Bursa'ya kazandırılacak 5 yeni okulun ihalesinin Eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağını açıkladı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın son 18 yılda merkezi idareden 50 milyarlık yatırım aldığını belirterek, bu yatırımların içerisinde önemli payı eğitimin aldığını söyledi.

Çavuşoğlu, “Son 16 yıllık zaman dilimi içerisinde bütün alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da pek çok yenilikle tanıştık. 60 kişilik sınıfların olduğu günlerden bugün itibarıyla 30 kişilik sınıflara ulaşmış durumdayız. Dolayısıyla bir taraftan eğitim öğretimde fiziki altyapıyı ve fiziki şartları değiştirirken diğer taraftan öğrencilerimizin okuyarak, anlayarak, düşünerek, muhakeme ederek ve uygulayarak ülkelerine katkı sunacak birer birey olarak yetişmeleri konusunda, özverili şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Demirtaşpaşa Meslekî ve Anadolu Lisesi'nin ihalesi eylül ayında yapılacak

"AK Parti Bursa milletvekillileri olarak bizler okul yapımına özellikle önem vermekteyiz” diyen Çavuşoğlu, “Eğitim kalitemizin artması için verdiğimiz bu çabalar, bizleri sevindirecek, yüzümüzü güldürecek şeklinde sonuçlanmaktadır. Bursa'nın farklı yerlerinde 5 okulun yapımı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eylül ayında ihalesi yapılacak. Şehrin merkezinde bulunan ve depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkılarak daha güvenli ve daha donanımlı bir bina yapılması planlanan Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından eylül ayında yapılacak olan ihaleyle kısa sürede eğitime kazandırılacak. Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eğitime kazandırılmasıyla geleceğimizin lider ülkesi olma yolundaki gayretlerimizi, gençlerimiz ve çocuklarımız, bilgi ve teknoloji ile donatılmış olarak devam ettirecektir” dedi.

Çavuşoğlu, “Eğitime ekleyeceğimiz bu projelerin Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyor, eğitim alanında şehrimize gösterdikleri ilgiden dolayı Milli Eğitim Bakanımıza tüm Bursalı hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.