Hakimler Coronavirüs konusunda bilgilendirildi

Bursa'da hekimler solunum yolu enfeksiyonuna yol açan Coronavirüsü konusunda bilgilendirildi.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, tarafından solunum yolu enfeksiyonuna yol açan Coronovirüs hastalığı vakalarına karşı doktorlara bilgilendirme yapıldı. Hastanede görev yapan doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına Coronovirüs konusunda hastaya nasıl yaklaşılıp en kısa ve en doğru zamanda nasıl müdahale edilmesi gerektiği ve hastalık belirtileri hakkında eğitim veren Mıstık, "Son veriler Çin'in Wuhan şehrinden birçok eyalete yayıldığı ve 300'e yakın kişide tespit edildiği ve 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Sayının gittikçe arttığı, aslında bildirilmeyen olgular düşünüldüğünde daha da çok artacağı görülmüştür. Çin dışında Japonya'da bölgeye seyahat eden bir kişide ve Hong Kong'ta 2 kişide saptanmıştır. Büyük olasılıkla bulaş yolu solunum sistemidir. Hasta kişilerin öksürme ve aksırması ile veya hasta kişilerin elleriyle etrafa yayılan virüsün solunum yolu ile solunması virüsle temas etmiş ellerle göz akı ve mukozalara teması ile bulaşabildiği düşünülmektedir. Kuluçka süresi sonunda zatürre oluşabildiği ve hastaların bu şekilde kaybedilebildiği düşünülmektedir. Çinli sağlık yetkilileri Wuhan şehrine seyahati ve bu şehirde yaşayanların şehir dışına çıkmamalarını önermektedir. Dünya Sağlık Örgütü sars, domuz gribi ve ebola gibi bu hastalığı da yakın takibe almıştır. Destekleyici tedavi dışında şu anda bilinen bir özgül bir tedavisi ve aşısı yoktur'' dedi.

Coronavirus enfeksiyonlarının damlacık ve temas ile yayılabilmesi bu hastalarla temas eden hasta yakınları ve sağlık çalışanları için enfeksiyon yayılım riski taşımaktadır. Bu hastaların takip edilmesi için sağlık çalışanlarına hastaların nasıl tanımlanacağı, nasıl izolasyon uygulanacağı, enfeksiyon yayılımının önlenmesi için özellikle el hijyeni ve koruyucu ekipman kullanımının önemini belirten Mıstık, "Corona virüs enfeksiyonuna karşı korumak için mevcut hiçbir aşı bulunmamaktadır. Sizin tarafınızdan enfeksiyon riskini azaltmak mümkün olabilir. Su ve sabun ile sık sık ellerinizi yıkamak, kirli ellerle gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmamak, hasta olan kişilerle yakın temastan kaçınmak. Kalabalık ortamlardan uzak durmak korunmada önemli olabilir'' şeklinde konuştu.

Hastane Başhekimi Uz. Dr. Neşe Tunalı, "Hastane olarak kurum içinde bu tarz farkındalık çalışmalarına önem vermekteyiz. Değerli hocalarımızın katkılarından dolayı teşekkür ederiz'' dedi.