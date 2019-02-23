Halciler, taslağa karşı değil

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, yaş sebze-meyve fiyatlarında istikrar için hazırlanan Hal Yasası Taslağının konuşulduğu ‘Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sebze Meyve Halleri ile İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.

TOBB'un ev sahipliğinde Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman üyesi Faik Yavuz, TOBB yetkilileri ile Sarp Kalkan, Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanları ve temsilcileri katıldığı toplantıda Aslım, halcilerin taslaktaki üç maddeye yönelik itirazlarını dile getirdiklerini, hal komisyonculuğunun muhafaza edilmesi gerektiğini ve yeni tasarıda görüşülen hallerde özelleştirme konusunun ise yüzde 51 devlet ya da belediyeler, yüzde 49`unun da meslek kuruluşları üzerinden yönetiminin daha verimli sonuçları olacağının altını çizdiklerini söyledi.

Toplantıda Bakanlıkça hazırlanan Hal Yasa Taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmasının ardından, sebze meyve halleri temsilcileri de taslağa ilişkin görüşlerini dile getirdi. İsmail Aslım, Hal Yasası Taslağı'nı teknik bir şekilde ele aldıklarını ve halcilerin, taslağa karşı olmadıklarını ifade etti.

Kayıt dışı konusuna da dikkat çeken Aslım “Ülkemizde, toptancı hallerinde işlem gören ürün miktarı, Türkiye'deki üretimin yüzde 30-40 aralığında ve üretimin büyük bölümü hal dışında işlem görmekte, bu da büyük ölçüde kayıt dışı ticarete konu olmaktadır. Halde işlem gören ürünlerin stoklanarak ve bekletilerek fiyat manipülasyonu oluşturmasına imkân bulunmamaktadır. Zira ürünlerin tamamına yakınının raf ömürleri çok kısadır” dedi.