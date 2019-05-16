Halı sahadan boşalan alana tinerciler yerleşti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sözleşmesi bittiği için belediye tarafından boşaltılan halı saha madde bağımlılarının mekanı oldu. Biran önce tedbir alınmasını isteyen mahalle sakinleri bölgeye çocuk parkı yapılmasını istedi.

Ömerbey Mahallesinde bulunan halı sahanın işletmecisi ile Mudanya Belediyesi arasında yapılan iş sözleşmesinin bir süre önce süresi bitti. Bunun üzerine belediye yeniden ihale edebilmek için işletmeciden iş yerini boşaltmasını istedi. Boşaltılan halı saha kısa süre sonra madde bağımlısı şahısların uğrak yeri haline geldi.

Harabeye dönen halı saha mahalle sakinleri açısından tehlike oluşturmaya başlayınca bölgenin biran önce ıslahı için imza toplandı. Muhtarlık bazında yapılan girişimlerin sonrasında Mudanya Belediyesi'nin işletmeci tarafında halı sahanın eski haline getirilmesi için bir ay mühlet verdiği, gerçekleştirilmediği takdirde mahkeme yoluna gidileceği, mahkeme sonunda da buranın yeniden ihaleye çıkartılarak işlevsel hale getirileceği öğrenildi.

Harabe haline gelen halı sahanın soyunma odaları ve sosyal kullanım alanlarının madde bağımlısı şahıslar ve fuhuş amaçlı kullanıldığını iddia eden mahalle sakinleri, bir an önce tedbir alınmasını istedi. Çocukların buraya oyun oynamak için girdiklerini ve başlarına kötü bir şey gelmesinden korktuklarını ifade eden vatandaşlar, buranın çocuk parkı olmasını talep etti.