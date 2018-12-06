Halil Bedii Yönetken Osmangazi'de anıldı

Türk müziğine verdiği değerli eserlerle Cumhuriyet döneminde yetişen ilk müzik pedagogu ve folklor araştırmacısı olan Halil Bedii Yönetken, Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği program ile anıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından ölümünün 50'nci yıldönümünde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Halil Bedii Yönetken Panel ve Dinletisi ile anıldı. Osmangazi Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Kenan Kır, ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın, Türk Halk Müziği derleyicisi Yücel Paşmakçı, Prof. Koral Çalgan, konuşmacılar Arzu Öztürkmen, Cansevil Tebiş, Süleyman Şenel, Özlem Doğuş Varlı ile dinletileri seslendiren Sevilay Gök Akyıldız, Ozan Sari ve Üçleme Topluluğu katıldı. Uludağ Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Kenan Kır, “Halk müziği ile halk oyunlarının üzerine uzun yıllar çalışıp, emek veren Halil Bedii Yönetken birçok derleme çalışmasına katılmış ve bizlere yüzlerce eser kazandırmıştır. Bu değerli üstadı anlamlı bir etkinlikle anıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yıl ilkini düzenleyip panel ve dinletiden oluşan anma etkinliği çerçevesinde Halil Bedii Yönetken Folklor Yazıları Yarışması'nı başlatmış bulunuyoruz. Yarışmanın detaylarını önümüzdeki günlerde duyuracağız. Ödül törenini ise önümüzdeki yıl bu önemli günde gerçekleştireceğiz. Bu anlamda birbirinden değerli inceleme ve araştırmaların ortaya çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Folklor tarihinde Halil Bedii Yönetken'i anlatan Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Arzu Öztürkmen ise, “Üniversitede halk oyunları oynadığım dönemde, halk oyunlarının repertuarının ve oyun düzeninin nasıl kurulduğunu merak ederek araştırmalarıma başladım. O dönemde hem Vedat Nedim Tör hem de Halil Bedii Yönetken öncülüğünde halk oyunları geleneğinin sürdürülmesi adına yeni bir platform oluşturdular. Halk oyunlarını yayma ve yaşatma tesisi adı altında kurulan bu platformda 1954 yılında ilk halk oyunları yarışması yapıldı. Yarışma ile başlayan bu gösteri daha sonra şenlik olarak düzenlendi. Buradan ise üniversite gençleri 1960'lı yıllarda halk oyunlarını birbirlerine öğretmeye başladılar. Dolayısıyla bugün folklorün oluşmasında Halil Bedii Yönetken'in yapıcı bir enerjisi var” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Sevilay Gök Akyıldız, Ozan Sari, Üçleme Topluluğu'nun müzisyenleri Ersen Varlı, Mahmut Cemal Sari ve Özlem Doğuş Varlı'nın dinletileri ayakta alkışlanırken, Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Kır tarafından Yücel Paşmakçı ile Koral Çalgan'a Yaşam Boyu Hizmet ve Onur Ödülü verildi.