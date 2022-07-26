Halil Ergün Gemliklilerle buluştu

Gemlik Film Festivali'nin ikinci gününde Halil Ergün rüzgarı esti. Festival çerçevesinde düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın jüri başkanı olan Halil Ergün'ü yüzlerce Gemlikli ayakta alkışladı.

Kendisi de Bursalı olan, Türk Sineması'nın usta ismi Ergün, yakın dostu Eşref Kolçak anısına düzenlenen festivalde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Ergün, "Eşref Kolçak ile çok uzun yıllar önce tanıştım ve onu tanıma onuruna eriştim. Çok değerli bir oyuncu ve stardı. Aktörlüğü hayatı boyunca bırakmadı. Onun adına bu etkinliğin düzenlenmesi bize onur veriyor. Sanat ve kültürü devam ettirme adına Gemlik, önemli bir adım attı. Sizlere sahip çıktığınız için teşekkür ederiz" dedi.

Zeytin Dalı Meydanı'nda gerçekleşen söyleşide Halil Ergün, "Jüri başkanı görevi teklif edildiğinde hemen kabul ettim. Gençlere hep destek olmaktan yanayım. Geleceği gençler, ellerinde yükseltecek. Onları hep destekliyorum. Sinema yapanların iki yolu var. Birincisi meşhur olacağım diye yapılır. İkincisi ise, hayatı anlatacağım, ülkemin daha gelişmesi için çalışacağım, katkıda bulunacağım diye yapılır. Sinema sadece bir hobi meselesi değil. Gençler asla vazgeçmesin. Kolay değil ama bunu göze almalılar" diye konuştu.

Dizilerin maddi anlamda kazanç sağladığını fakat sinemanın ayrı olduğunu söyleyen sanatçı, "Sinema insanlığın tanıklığını yapan bir maceradır. Yeşilçam, bunu yapmıştı. Hem de hiç yardım almadan yaptı. Yeşilçam Sineması devletten beş kuruş almadan ayakta durdu" şeklinde konuştu.

Sinemada asıl meselenin, başka insanların sorunlarına, dertlerine, aşklarına, sevinçlerine ortak olduğunu ifade eden Halil Ergün, sanatın gerçek fonksiyonunun bu olduğunu söyledi. Rol aldığı ve tekrarlarının ilgiyle izlendiği Yaprak Dökümü ile ilgili gelen sorusunu samimiyetle cevaplayan Halil Ergün, "Baskıcı, tek boyutlu yaklaşımı olan dizileri kabul etmiyorum. Daha aydınlık diziler çekileceği zaman elbette oynayacağım. Şimdi başka bir dönemden geçiyoruz. Daha özgür ve çok çeşitli işlerin geldiği günlerde elbette yeniden oynayacağım" diyerek dizilere döneceğinin müjdesini verdi.

Söyleşi sonrası, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sanatçıya zeytin ağacı hediye ederek, "Burada olmanız bizim için büyük mutluluk" dedi.

Etkinlik, Halil Ergün'ün Merhaba filminin gösterimiyle son buldu.