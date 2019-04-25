Halil İnalcık Lisesi'nde "Türk Şenliği"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Türk Tarihi Günleri düzenlendi.

Türk tarihini öğrencilere daha iyi anlatmak için İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'nde Türk Şenliği düzenlendi. Türk Tarihi Günleri ilgi gördü. Öğrencilere tarih şuuru aşılaması için yapılan etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Programda okul bahçesinde çadırlar kuruldu. Mehter marşları eşliğinde önde padişah, arkasında yeniçeriler ve öğrenciler yürüdü. Mehter ekibinin çaldığı marşlar göğüsleri kabarttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan okulun tarihi öğretmenlerden Derya Cihangir, "Tarih ne susar ne konuşur. Onu biz susturur, biz konuştururuz. Biz bugün Orta Asya'dan gelen Türkmen çadırıyla şanlı zaferleri, yeniçerileriyle, delileriyle, alpleriyle, ok ve yayın ufuklar aşan yolculuğu ile ecdadın müziğiyle, kılıç kalkan sesiyle tarihi konuşturmak istedik. Tarihin yakalanması gereken bir ruhu, felsefesi vardır. Onu ancak dokunarak hissedebilirsiniz. Kitap satırlarında o ruhu bulmak zordur. Biz tarihe dokunmak, ruhunu hissetmek istedik" dedi.