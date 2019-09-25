Sertaslan, ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağı Halk Market hakkında da bilgi verdi.

Ziyaretinde Sertaslan'a Başkan Yardımcısı Bayram Demir, daire müdürleri eşlik etti. Feyziye'de oy oranını yüksek derecede arttıran Başkan Sertaslan, “Desteğinizle yüzümü ağarttınız, hepinize çok teşekkür ederim. İlk köy ziyaretimizi buradan başlattık. Daha erken gelmemiz gerekirdi. Şimdiden hakkınızı helâl edin” dedi.

Başkan Sertaslan ziyarette şöyle konuştu: “Oylarınızla beni belediye başkan seçtiniz ama aynı zamanda 500'den fazla belediye çalışanına da âmir yaptınız. Seçimden sonra annemin ve babamın elini öpüp makama giderken babamın bir öğüdü oldu. Kimsenin ekmeği ile oynama, kimseyi işinden etme demişti. Bizler Gemlik'te sağlamaya çalıştığımız barış ve huzur ortamını ilk olarak belediyede başlattık. Kimseyi görüşünden dolayı ekmeğinden etmedik. İşten çıkarmadık. Gemlik'i barıştıracaksak önce kendimiz barışmalıyız.”

Halk Market geliyor

Seçim dönemi boyunca gerek Gemliklilerden, gerek sponsorlardan büyük destek gördüğünü belirten Başkan Sertaslan, gelecek projeler için anlaşmaların devam ettiğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: “Festivallerimizde, konserlerimizde sponsor desteğimiz ile rahat nefes aldık. Okullara dağıttığımız çantalar ve kırtasiye malzemelerimizde hayırseverlerimiz büyük katkı sağladılar. Ramazanda her gün 1500 kişiye sıcak yemek temin ettik. Büyük kısmı yine hayırseverlerimizin desteği ile oldu, gönüllülerimiz dağıttı. Şimdi Halk Market geliyor. Kartına kredi yüklediğimiz ihtiyaç sahibi Gemlikliler oradan istedikleri gibi alışveriş yapabilecekler. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Marketin raflarını ücretsiz takacak firma ile anlaşmayı yaptık.”

Sokaklarda esnaf ve vatandaş ile daha fazla vakit geçirmek istediğini söyleyen Başkan Sertaslan, “Sizlerin arasından bu göreve geldim. Sürekli dört duvar arasında olursam sizleri duyamam. Ama sokaklarda sizlerin arasında olursam hepinizin söylediklerini dinleme şansım olur. Hep birlikte öyle güzel işler yapacağız ki beş yıl sonra iyi bu çocuğu seçmişiz diyeceksiniz. Stratejik planımızı tamamladık. Önümüzdeki meclis toplantısından onu da onayladıktan sonra sokaklarda, köylerde sizlerin arasında daha fazla olacağım” dedi.