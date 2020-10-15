Halluks Valgus hayatınızı karartmasın

Dr. Özgür Oktay Nar, daha çok kadınlarda görülen 'Halluks Valgus' hastalığının 30-40'lı yaşlardan sonra artan oranda görüldüğünü söyledi.

Ayak başparmağındaki bu çıkıntının, ayakta ağrı ve ayakkabı giyiminde zorluk ile kendini belli eden bir hastalık olduğunu belirten Dr. Özgür Oktay Nar, "Bu hastalıkta başparmağın birinci tarak kemiğinin ikinci parmak tarafına açılanması görülür. Birinci tarak kemiği ile parmak ekleminde yumuşak dokularda gerilme ve uzama görülür. Başparmakta kemik çıkıntı gelişimi ve eklemdeki şekil bozukluğu ile başparmağın yük taşıma fonksiyonu azalır. Halluks valgus hastalığında aile hikayesi vardır. Hastalarımızın büyük kısmında aile büyüklerinde de bu hastalık görülür. Dar ve yüksek topuklu ayakkabılar bir kısım hastada bu deformitenin gelişimde rol oynarken bir grup hastada ise devamlı spor ayakkabısı gibi rahat ayakkabı giyimine rağmen hastalık görülebilmektedir. Fizik muayene son derece önemli olmakla beraber hastalarımızın ayak grafileri çekilerek radyolojik muayene de yapılır ve hastalığın derecesi saptanıp hastaya uygulanacak operasyonun tipine karar verilir. Operasyon tipini belirlemek sonradan deformitenin tekrarlamasını engellemek için çok önemlidir. Hastalığın şiddetine göre tedavi seçenekleri mevcuttur. İlk tedavi seçeneği ameliyat değildir" dedi.

Ameliyat dışı tedavi seçeneklerinin de bulunduğunu belirten Nar, "Önü geniş rahat ve yumuşak ayakkabılar giymek, parmak arası makara kullanmak, halluks valgus gece ateli kullanmak. Ayak arkı düşük olan hastalarda ortopedik tabanlık kullanımı önerilir. Tüm ameliyatsız tedavi yöntemlerine rağmen ağrısı devam eden ve ayak ağrısının günlük hayat koşullarını etkilediği hastalarda veya estetik amaçlı cerrahi tedaviye başvurulur. Cerrahi tedavi, hastalığın derecesi ve kemik deformitesinin görüldüğü bölgeye göre farklılık göstermektedir. Sıklıkla uyguladığımız operasyonlar tarak kemiğinin başparmağa yakın olan bölgesinde yapılanlardır. Bazı hastalarda ise, tarak kemiğinin başlangıç yerinde operasyonlar yapılmaktadır. Ameliyattan hemen önce ayak bileği blok anestezisi sayesinde hastalarımız ameliyat sonrası normalde en fazla ağrı duyulan ilk 1-2 günlük süreyi ağrısız ve konforlu şekilde geçirmektedirler. Uygun operasyon seçimi ve gelişmiş cerrahi teknikler sayesinde halluks valgus deformitesinde tekrarlama çok nadir olarak görülmektedir" şeklinde konuştu.