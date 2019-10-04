Haluk Levent, hasta çocuğun babasını işe alan firmanın personeline konser verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa ziyaretinde sahip çıktığı NCL Tip 2 SMA hastası minik Zeynep'in babasına iş bulundu.

Ünlü sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz haftalarda, Selçuk ve Ümran Sargın çiftinin iki çocuğundan biri olan ve 'NCL Tip 2 SMA' hastalığından dolayı Ankara'da tedavi gören Zeynep Sargın'ı Bursa'daki evlerinde ziyaret etmişti. Haluk Levent, baba Selçuk Sargın'a iş verecek firmanın personeline şarkı söyleme sözü vermişti. Bursalı aileye güzel haber Ankara'da bulunan bir otobüs fabrikasından geldi ve baba Selçuk Sargın'ı işe alındı.

Ünlü sanatçı, babanın işe kavuşmasını, sosyal medya hesabından, "Çok çok çok teşekkür ediyoruz. Selçuk'a MAN Türkiye Otobüs Fabrikası sahip çıktı. Onu işe aldı. Ben de söz vermiştim, onlara personel gecesi yapacağım…” mesajıyla paylaştı.