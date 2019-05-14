Haluk Yıldırım'dan final four değerlendirmesi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, hafta sonu İspanya'da final four oynanacağını belirterek, "Tabi ki kim hak ederse, daha iyi basketbol oynarsa finali oynasın diye düşünüyoruz. Finalde de kim çıkarsa çıksın bütün Türkiye ve dünyadaki Türk basketbolseverlerin desteği arkasında olacaktır. Burada Türk basketbolunun, kulüplerin başarısı olarak görüyoruz. İki takımımıza hafta sonunda başarılar diliyorum. İnşallah hak eden takım finale çıkar ve Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil eder" dedi.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda ‘basketbol sohbetleri' programı düzenlendi. Programa konuşmacı olarak TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, TBF MHK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kennerman, Basketbol yazarları Gökhan Türe, Ümit Avcı ve Gökhan German katıldı. Program öncesinde açıklamalarda bulunan Yıldırım, final four'u değerlendirdi.

“Hak eden takım finale çıksın”

Hafta sonu İspanya'da final four oynanacağını dile getiren Yıldırım, “Bütün basketbolseverlerin takip edeceği bir yarışma olacak. Açıkçası Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko yarı finalde karşılaşacak, heyecanlıyız. İki Türk takımından biri final oynayacak. Tabi ki kim hak ederse, daha iyi basketbol oynarsa finali oynasın diye düşünüyoruz. Finalde de kim çıkarsa çıksın bütün Türkiye ve dünyadaki Türk basketbolseverlerin desteği arkasında olacaktır. Burada Türk basketbolunun, kulüplerin başarısı olarak görüyoruz. İki takımımıza hafta sonunda başarılar diliyorum. İnşallah hak eden takım finale çıkar ve Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil eder” açıklamasını yaptı.

“İlk defa eleme grubunu geçerek dünya kupasına katılan bir milli takımımız var”

Geçen sene 6 olan yabancı kuralını bu sene 5'e düşürdüklerini ifade eden Yıldırım, “Biraz daha bekleyip, gözlemlemek lazım. Türk oyuncular da artık rol almaya başladılar. Bu bizim için sevindirici. Biz milli takım açısından bakıyoruz. İlk defa eleme grubunu geçerek dünya kupasına katılan bir milli takımımız var. Dünya kupasına katılmayı hak ettik. Ayrıca bir jenerasyon değişikliği var. 24-25 yaşında genç oyuncularımız buraya taşıdılar. Bizim ve kulüpler açısından sıkıntılı dönem var. Hem Euroleague hem lig maçları aynı döneme denk geldi. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım” diye konuştu.

“Olimpiyatlara katılım hakkı elde edersek bizim için tarihi bir başarı olur”

Şu an tek hedeflerinin dünya kupası olduğuna vurgu yapan Yıldırım, “Temmuz ayının başından itibaren takımımızı toplayacağız. NBA'deki oyuncularımız da bize katılacaklar. Tam takım olarak hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Burada herkese güveniyoruz. Türk basketbolu açısından çok önemli bir dünya kupası oynayacağız. Olimpiyatlara katılım hakkı elde edersek bizim için tarihi bir başarı olur. Onun dışında Avrupa kıtasından iki takım olimpiyatlara direk katılacak. Direk katılamasak bile hedeflerimizden bir tanesi olimpiyat elemesi oynamak” şeklinde konuştu.