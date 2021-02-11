Halüsinasyon görüp arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da silahla vurulup yol kenarına atılan adamın katil zanlısı 24 saat geçmeden yakalandı. Uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyon gören katil zanlısı, eşiyle kendisini aldattığını düşünerek arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Çukurca yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçenler, bir şahsın yerde yattığını polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın öldüğünün belirlemesi üzerine araştırma başlatıldı. Cinayet masası dedektifleri şahsın 41 yaşındaki Murat Bahadır olduğunu belirledi.

Dedektifler soruşturma başlatırken, Murat Bahadır'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Halüsinasyon sonucu karısıyla aldattığını düşünerek vurmuş

Murat Bahadır'ın son olarak kimlerle görüştüğünü tespit için telefon kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis sıkı bir çalışma başlattı. Ekipler Murat Bahadır'ın en son arkadaşı Erman Ö. ile birlikte bölgeye geldiğini tespit etti. Erman Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Görükle bölgesinde olduğu istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine Erman Ö.'yü gece saatlerinde gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf eden Erman Ö. ilk ifadesinde, eşinin kendisini terk etmesi yüzünden psikolojisinin bozuk olduğunu ve kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle halüsinasyon gördüğünü belirterek, "Eşimle ilişkisi olduğunu düşünerek Murat Bahadır'ı vurdum. Cesedini yol kenarına bırakarak kaçtım" dedi.

Zanlı adliyeye sevk edildi.