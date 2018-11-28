Hamam cinayetinin zanlısı hakim karşısında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hamamda işlenen cinayetin tutuklu sanığı ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Sinanbey Mahallesi'nde hamam sahibi Ali Yılmaz'ı (46) kalbinden bıçaklayarak öldüren Özbek asıllı hamam çalışanı Hasan S'nin İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. ‘Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan hakkında dava açılan cinayet zanlısı Hasan S, ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Kan donduran cinayetin zanlısı, mahkeme heyetine ilk savunmasındaki ifadesini tekrarladı. Hasan S, işyeri sahibinin kendisine tacizde bulunduğunu illeri sürdü. Cinayet zanlısı yaşının 18'ten küçük olduğunu illeri sürerek yaş tespiti talebinde bulundu. Bunun üzerine mahkeme heyeti şahsın yaş tespitinin yapılması ve eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı 28 şubat 2019 tarihine erteledi.