Hamam faciasında 1 kişi tutuklandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde hamamda karbonmonoksitten 4 kişinin zehirlenmesiyle alakalı işletme sahibi tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kestel ilçesindeki bir hamamda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hamamda karbonmonoksit zehirlenmesinden 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi öldü, 3 kişin ise tedavi altına alındı. Öte yandan hamam sahibi Osman Doğan ile zehirlendikten sonra tedavisi tamamlanan oğlu Ahmet Furkan Doğan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Osman Doğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ahmet Furkan Doğan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dr. Osman Onay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada hamamda karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Habip Doğan bugün Kestel Beşevler Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip defnedilmişti.