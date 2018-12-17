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Hamam faciasında ölen vatandaş son yolculuğuna uğrulandı

Bursa’da hamamda odun sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Habip Doğan son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da hamamda odun sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Habip Doğan son yolculuğuna uğurlandı.


Olay, bu sabah merkez Kestel ilçesindeki tarihi Şifâ Hamamı'nda meydana geldi. Hamama giden Dr. Osman Onay, Habip Doğan, Harun Atalay ve Ahmet Faruk Doğan, hamamın içini ısıtmakta kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiyi Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 64 yaşındaki Habip Doğan kurtarılamadı. Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Osman Onay'ın tedavilerinin sürdüğü, Dr. Onay'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Bugün öğle namazını müteakip Keste Beşevler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Habip Doğan ilçe mezarlığına defnedildi. Doğan'ın cenazesinde yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

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