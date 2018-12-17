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Hamam faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi

Bursa’nın Kestel ilçesinde hamamda karbonmonoksitten 4 kişinin zehirlenmesiyle alakalı işletme sahibi tutuklanırken, hastanede tedavisi devam eden doktorun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde hamamda karbonmonoksitten 4 kişinin zehirlenmesiyle alakalı işletme sahibi tutuklanırken, hastanede tedavisi devam eden doktorun da hayatını kaybettiği öğrenildi.


Olay, dün öğle saatlerinde Kestel ilçesindeki bir hamamda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hamamda karbonmonoksit zehirlenmesinden 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi öldü, 3 kişi ise tedavi altına alındı. Öte yandan hamam sahibi Osman Doğan ile zehirlendikten sonra tedavisi tamamlanan oğlu Ahmet Furkan Doğan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Osman Doğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ahmet Furkan Doğan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dr. Osman Onay'ın ise akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece Habip Doğan'ın ardından Onay'ın da hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ikiye çıktı.

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