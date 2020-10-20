İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hamarat sincap kışlık yiyeceğini böyle gömdü

Bursa Hayvanat Bahçesinin maskotu haline gelen sincap, kışa hazırlık yaparken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Toprağı kazan sincap, ağzındaki cevizi gömüp, üzerini itinayla örttü.


Bursa Hayvanat Bahçesinin uzun yıllardır misafiri olan kızıl sincabın kışa yaptığı hazırlık görenleri hayrete düşürdü. Yaklaşık 206 bin metrekare alanda 138 türden bin 132 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinin davetsiz misafirlerinden olan kızıl sincap, bir dalda, bir yeşilliklerin arasında vatandaşlarla koşuşturuyor. Kışa yaklaştığımız son bahar günlerinde beslenmesini arttırarak vücudunda yağ depolayan kızıl sincap, ayrıca toprak altına yiyecekler de gömüyor.


Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde, sincabın çekirdek yediği görüldü. Tek tek aldığı çekirdekleri afiyetle yiyen sincap, bulduğu bir cevizi ise özenle sakladı. Ağzındaki cevizle toprağı kazan sincap, daha sonra cevizi gömüp itinayla üzerini örttü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.