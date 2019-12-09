Hamidiye Tarım Lisesi için start verildi

Gündeminden meslekî eğitimi ve Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi`ni düşürmeyen Bursa Ticaret Borsası'nın (BTB) 19 Eylül 2019 tarihinde kamuoyuna duyurduğu, “Gıda İşleme ve Teknoloji Odaklı Eğitim Kariyer Merkezi” projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Starter Kültür Gen Bankası Toplantı Salonu`nda gerçekleştirilen açılış toplantısına Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Uludağ Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, Penguen Gıda Gümrük ve Ticaret Müdürü Özkan Satı, Uzay Pastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hanife Yeşil, Marmarabirlik İnsan Kaynakları Müdürü Aytaç Ünen ve AR-GE-Lab Müdür Yardımcısı Ebru Mutlu ile çok sayıda kamu özel sektör temsilcisi, okul yönetimi, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Tarım meslek liselerinde eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin iş hayatına daha iyi hazırlanması gerektiğinin altını çizen Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, “Bu proje ile sektörün beklentileri doğrultusunda vasıflı iş gücüne katkı sağlamayı, okulun gıda işleme alanında fiziki alt yapısını iyileştirmeyi ve eğitim-öğretim müfredatını kamu-özel sektör iş birliği ile uygulama ağırlıklı bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Proje kapsamında bir kariyer merkezinin de kurulacağını belirten Başkan Aydın, “Öğrencilerimiz burada kariyer günleri, koçluk eğitimleri, seminerler ve atölye çalışmalarına katılacaklar. Böylece gıda teknolojisi alanının 10.11. ve 12.sınıf öğrencileri, sektörün beklentileri doğrultusunda iş hayatına hazır olacaklar” dedi.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu da BEBKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mâlî Destek Programı kapsamında "Gıda İşleme ve Teknoloji Odaklı Eğitim, Kariyer Merkezi" isimli projenin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle okul döneminde staj günlerinin mutlak suretle sektörün beklentileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Program, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için Bursa Ticaret Borsası tarafından hazırlatılan tanıtım filminin izlenmesinin ardından Gıda İşleme ve Teknoloji Odaklı Eğitim Kariyer Merkezi Proje Koordinatörü Nilüfer Çoksaygılı`nın proje süreçlerini anlatan sunumlarıyla sona erdi.