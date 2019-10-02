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Hamile kadın ana yoldan geçmek isterken canından oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen hamile kadına kamyonet çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen hamile kadına kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Bursa-Ankara yolunda Özdilek kavşağında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Khanifa İbragimova (37) isimli kadına yol üzerinde seyreden Bilal A. idaresindeki 16 N 8093 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 37 yaşındaki Khanıfa İbragımova'nın hamile olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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