Hamile kadının ölümüne sebep olan sürücünün 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Bursa'da bir alışveriş merkezinin önünde hamile kadına çarparak ölümüne sebep olan sürücüye 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ocak ayında meydana gelen kazada, eşiyle birlikte taksi beklerken, O.T.'nin (31) kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Zeynep Tuğçe Deniz Çelik (28), kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Sürücü O.T. tutuklandı.

15 yıla kadar hapsi talep ediliyor

Cumhuriyet savcısı kazayla ilgili iddianamesini tamamladı. Sürücünün 2 ila 15 yıl arasında hapsi isteniyor. O.T., önümüzdeki günlerde Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Sürücü ifadesinde, alışveriş merkezinin önünde bulunan batçıkta bir başka sürücü tarafından sıkıştırıldığını iddia ederek, "Olay gecesi 90-100 kilometre hızla seyir halindeydim. Batçıkta bir araç beni sıkıştırınca kendimi sağ tarafa attım, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettim. Daha sonra yol kenarında bir yere çarptığımı düşündüm. Orada bulunan belediye otobüs durağının biraz aşağısından sesler gelince birisine çarptığımı fark edip hemen ambulansı aradım" demişti.