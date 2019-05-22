Hamitler Osmangazi ile yenileniyor

Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'nde Merkez Cami çevresinde bulunan spor kulübü ve muhtarlık binasının yerine daha modern bir bina inşa ediyor.

Bursa'da modern ve planlı şehirleşmenin yükseldiği Hamitler Mahallesi'nde eski muhtarlık ve spor kulübü binası, Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen yenileniyor. Temeli geçtiğimiz mart ayında atılan hizmet binasının kaba inşaat ve çatı çalışmaları tamamlanırken, dış cephe mantolama, seramik ve çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor. Hamitler bölgesine değer katacak yeni binada, muhtarlık, çay ocağı, spor kulübü, eğitim salonu, bay, bayan ve engelli tuvaletleri yer alacak.

Hamitler, Yunuseli ve Güneştepe'nin planlı şekilde büyüyen ve gelişen bölgeler olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa'nın en güzel şehircilik örneği bu bölgede ortaya çıktı. Hamitler bölgesi geniş caddeleri, bulvarları, sokakları, modern pazar alanları, bisiklet yolları, parkları, spor tesisleri ve sağlık merkezleriyle Bursa'nın bir cazibesi haline geldi. Şimdi de cami avlusundaki muhtarlık ve kulüp lokalinin yer aldığı binayı yıkarak aynı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden inşa ediyoruz. Hizmet binasının kaba inşaatı bitti, ince işçilikler devam ediyor. İnşaat çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak yeni binamızı hizmete açacağız” dedi.