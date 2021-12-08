'Han Duvarları'ndan sonra 'Han Hikâyeleri'

Bursa'da 2021 yılını ‘Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı' ilân eden Büyükşehir Belediyesi'nin, bu yıla özel düzenlediği ‘Bursa'nın Hanları Hikâye Yarışması' sonuçlandı.

Birbirinden güzel ve nitelikli birçok faaliyetle şehrin kültür-sanat hayatına önemli katkılar sağlayan Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bursa'nın Hanları Hikâye Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Tarihî dokusu ile göz dolduran Bursa'nın Hanlar Bölgesi'ne dikkat çekmek için gerçekleştirilen yarışmaya çok sayıda edebiyatsever hikâye gönderdi. Hikâye yarışmasının seçici kurulu, Tayyare Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek, dereceye giren ilk beş ismi belirledi.

Prof. Dr. Nesrin Karaca, Hasan Erdem, Mukadder Gemici ve Merve Sevde Selvi'den oluşan jüri, titiz değerlendirme neticesinde ‘Med Cezir' müstear isimli Erdal Güze'yi birinci, ‘Şahika Teslime Bursevi' müstear isimli Sacide Çobanoğlu'nu ikinci, ‘Ova' müstear isimli Rabia Elif Özcan'ı da üçüncü seçti. Ayrıca ‘Hatmi Çiçeği' müstear isimli Hatice Meraklı ile ‘İlham Piresi' müstear isimli Ruşen Ergün teşvik ödülüne lâyık görüldü.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür-Sanat Koordinatörü Semih Kum, “Yorucu çalışmalar neticesinde hassasiyetle hikâyeleri değerlendiren jürinin kıymetli üyelerine teşekkür ediyoruz. Yarışmaya katılan tüm edebiyatseverlere şükranlarımızı sunuyor, dereceye girenleri tebrik ediyoruz. Ayrıca ödül törenini daha sonra ilân edip, dereceye giren isimlere ödüllerini takdim edeceğiz” dedi.