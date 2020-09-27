Hangi kitabı okumak empati yeteneğini geliştiriyor

Yapılan bilimsel araştırmalara göre, kitap okuma alışkanlığı olan kişilerin empati kurma yeteneklerinin kitap okuma alışkanlığı olmayanlara göre daha yüksek olduğu kanıtlandı. Kitap okuma ve empati yeteneği arasındaki bu çarpıcı ilişkiyle ilgili açıklamalarda bulunan BKM KİTAP Kurumsal İletişim Yöneticisi Esma Ekmen, “Kitap okumanın bireylere sağladığı fayda konusunda sürekli toplumumuzu aydınlatma çabasındayız. Kitap okumak bireylerin hem kişisel hem duygusal gelişimine büyük katkılar yapıyor. Hatta okumakla sağlıklı yaşam arasındaki olumlu ilişkiyi tespit eden birçok bilimsel çalışma var. Bahsedilen bu araştırmaların da gösterdiği gibi çevremizdeki iletişim sorunlarını önlemek ve empati kurma becerimizi arttırmak için edebi olmak üzere özellikle roman kategorili kitaplar çok yararlı olacaktır. Biz misyon olarak tüm toplumu kitaplarla geliştirerek aydınlatmayı benimsediğimiz için bu araştırmalardan büyük mutluluk duyuyoruz. İletişim ve empati becerisini geliştirmek isteyen her bireye de çok zengin bir perspektife sahip olan edebi eserleri öneriyoruz” şeklinde konuştu.