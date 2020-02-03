Haraç'tan bir şampiyonluk daha

Gençler Türkiye Şampiyonası Aydın'da tamamlandı. Didim Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 47 takım ve 281 sporcu katıldı. Ferdî yarışlarda oynadığı 4 maçın ardından finale yükselen Ece Haraç, finalde Özge Yılmaz'ı 11-4, 12-10 ve 11-9 setlerle 3-0 mağlûp ederek 2020 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu oldu. Ece Haraç ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gamze Çotra ile mücadele ettiği çiftler yarışlarında finalde Nur Sarı/Özge Yılmaz çiftine 3-0 mağlûp olarak Genç Çiftler Türkiye ikincisi oldu. Takım müsabakalarında 3. grubu 2 galibiyetle lider tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk 8 maçlarında Bu Piliç SK takımına 3-1 mağlûp oldu. 5-8 maçlarında Seramikspor 3-0 ve 1955 Batman Belediyespor takımını 3-2 mağlûp eden yeşil-beyazlılar turnuvayı 5. sırda tamamladı.