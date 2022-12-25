Harmancık'ın atık suları da kontrol altında

İlçe nüfusunun yarısına hizmet verecek tesis sayesinde doğaya deşarj edilen suda kalitenin artmasıyla yeraltı sularına da zarar verilmemiş olacak.

Bursa'da arıtma tesislerinden içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına, dere ıslahından sulama tesis ve göletlerine kadar önemli altyapı yatırımlarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Harmancık'a da atıksu arıtma tesisi kazandırdı. BUSKİ marifetiyle bugüne kadar 113 bin 130 metre şebeke hattı, 45 bin 742 metre kanalizasyon hattı, 11 bin 756 metre yağmursuyu hattı, 3 adet paket arıtma ve 11 tane de fosseptik imalatının yapıldığı Harmancık'ta artık atık sular da kontrol altına alınmış oldu. Yaklaşık 35 milyon TL'ye mal olan tesis için SUKAP çerçevesinde İller Bankası'ndan da destek alındı. Yaklaşık 10 dönem alan üzerine inşa edilen tesis, ilçe merkezi, Ballısaray, Bekdemirler, Ece ve Kepekdere mahalleleriyle birlikte ilçe nüfusunun yarına hizmet vermiş olacak. Tesis, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği yaptırımlarına ve buna bağlı olarak hedeflenen arıtılmış su kalitesi parametrelerine uygun olarak hizmet verecek. İlçe altyapısını güçlendiren tesisin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Osman Mesten, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Harmancık Kaymakam Vekili Esma Atasever ve İlbank Bursa Bölge Müdürü Derya İnal ile vatandaşlar katıldı.

140 milyonluk yatırım

Harmancık Atıksu Arıtma Tesisinin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşım, alt ve üst yapı, inşaat, kamulaştırma, tarım-hayvancılık, kültür, çevre ve turizm çalışmalarıyla birlikte Kasım 2017'den bugüne kadar ilçeye 140 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi. Köyden kente göçün önüne geçebilmek amacıyla kırsal kalkınma adına önemli adımlar attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Bereketli Bursa topraklarının tertemiz sularla sulanabilmesi adına güzel bir araç olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Osman Mesten, başta Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere arıtma tesisinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Dağ bölgesinin uzun yıllar hizmet eksikliğinden şikayet ettiğini hatırlatan Mesten, “Son 20 yılda hizmetler konusunda büyük gelişmeler kaydettik. Büyükşehir Belediye başkanlarımız bugüne kadar dağ ilçelerine hep pozitif ayrımcılık uygulamıştır. Bunun için teşekkür ediyorum. Özellikle bütünşehir yasasıyla birlikte çok büyük hizmetler alındı. Yatırım ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da ilçede hizmetlerin durmadan devam ettiğini dile getirdi. Harmancık'ta altyapı çalışmalarının bitirildiğini, arıtma tesisiyle son noktanın konulduğunu ifade eden Ataş, “Hizmetlerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa her zaman yanımızda olmuştur. Ankara ayağında da milletvekillerimize bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlçe halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekiler tarafından kurdele kesimiyle tesis hizmete açıldı. Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra arıtma tesisini gezdi.