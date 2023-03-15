Harmancık'ın marka değeri ceviz olacak

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, dönem sonuna kadar 5 milyon fide-fidan dağıtımı hedefine hızla ilerliyor. Bursa'da üreticinin nitelikli ürün elde etmesine katkı amacıyla Harmancık ilçesi özelinde bugüne kadar fide, fidan, tohum, tarım makineleri ve üretim ekipmanları, gibi desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ceviz fidanı dağıttı. Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) marifetiyle Harmancık ilçesinde üreticiye toplamda 6100 adet ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Marka değer

Bursa'nın tüm özeliklerinin yanında aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu, her ilçenin kendine has önemli değerleri olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, cevizi de Harmancık için marka değer haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj A.Ş, BUSKİ ve HAGEL marifetiyle 4 koldan tarım için seferber olduklarını ifade eden Çelik, “Bu proje ile birlikte, sosyal ve ekonomik anlamda önemli bir faydanın sağlanmasının yanında en büyük hedeflerimizden biri cevizi, Harmancık'ta marka değer bir ürün hâline getirmek. Göreve geldiğimizden bu yana, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'mız, Tarım Peyzaj A.Ş., Hagel ve Buski marifetiyle tarım alanında yaklaşık 72 milyon TL'lik yatırım yaptık. Çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Harmancık Kaymakamı Esma Atasever de projeden 29 mahallede 239 üreticinin bu projeden faydalanacağını, dikilecek fidanların ilçeye sağlayacağı yıllık katkının da 5 milyon TL olacağını kaydetti.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ile İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, tarımsal üretime katkıları nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Hagel'e teşekkür etti.