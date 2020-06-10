İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Harmancık'ta iş makinesi devrildi: 1 ölü

Bursa Harmancık’ta yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi.

Bursa Harmancık'ta yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iş makinesi, yol çalışması yaptığı sırada operatörün kontrolünde çıkarak şarampole devrildi. İş makinasının devrilmesiyle altında kalan Mehmet A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet A'nın cansız bedeni, Harmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.