Harmancık'ta iş makinesi devrildi: 1 ölü

Bursa Harmancık’ta yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi.
Bursa Harmancık'ta yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iş makinesi, yol çalışması yaptığı sırada operatörün kontrolünde çıkarak şarampole devrildi. İş makinasının devrilmesiyle altında kalan Mehmet A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet A'nın cansız bedeni, Harmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.