Harput Holding'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi

Kadının iş hayatına katılmasının, hem ailenin, hem de ülkemizin kalkınması açısından son derece önemli olduğunun altının çizildiği klipte, toplam istihdamın neredeyse yarısını oluşturan kadınların üretimden planlamaya şirketin her kademesinde omuz omuza çalıştığına vurgu yapıldı. Kadının mutlu olduğunda ailesinin ve ülkesinin de mutlu olduğu temasının işlendiği klip Harput Holding'in Bursa ve Mustafakemalpaşa'daki 10 farklı fabrikasında çekildi.