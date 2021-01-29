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Hasan Bora son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da vefat eden Bursaspor eski Teknik Direktörü Hasan Bora, son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da vefat eden Bursaspor eski Teknik Direktörü Hasan Bora, son yolculuğuna uğurlandı.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'un eski teknik direktörü Hasan Bora son yolculuğuna uğurlandı. Esentepe Mahallesi Nilüfer Camii'nde ikindi namazı öncesi kılınan cenaze namazına Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ile Bursaspor camiasının önemli isimleri katıldı. Merhumun naaşı kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.


Bursaspor Kulübü ise cenaze sonrası yaptığı açıklamada; “Merhum Hasan Bora'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

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