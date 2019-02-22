Hasan Şermet: "Tek düşüncemiz galip gelmek"

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor'da Teknik Direktör Hasan Şermet, Turgutluspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, "Tek düşüncemiz galip gelmek" dedi.

Karacabey Belediyespor, Turgutluspor ile pazar günü saat 13.30'da evinde oynayacağı maçı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Turgutluspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, "Turgutlu'da play-off oynamak istiyor. Aramızda 6 puan farkı var. Bu puan farkını kapatarak play-offa kalmak için oynayacaklar. Onlar da buraya kazanmak için gelecekler. Artık kolay maçımız yok. Son oynayacağımız 12 müsabaka var önümüzde. Bunların hepsi final havasında geçecek. Grubumuzda oynayacağımız her maç zor olacak. Az hata yaparak kayıpsız şekilde önümüze bakmak istiyoruz. Takımımızda Mustafa Apardı ve Ömer Akman sakat olduğu için Turgutluspor maçında kadroda yer almayacak. Cezalı oyuncumuz yok. Turgutluspor maçında sahadan galip ayrılmak adına elimizden gelen tüm gayreti sahaya yansıtacağız. Taraftarlarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum. Onların desteği bizim için çok önemli. Taraftarımızın desteğiyle sahadan galip ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.