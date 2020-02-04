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Hasan Sözüneri Mimarlık Tasarım Merkezi oldu

Bursa’da 1982 yılında kurulan ve halen Bursa’nın yanısıra İstanbul ve Milano irtibat ofisleriyle faaliyetine devam eden “Hasan Sözüneri Mimarlık” tasarım merkezi ünvanı almaya hak kazandı.

Bursa'da 1982 yılında kurulan ve halen Bursa'nın yanısıra İstanbul ve Milano irtibat ofisleriyle faaliyetine devam eden “Hasan Sözüneri Mimarlık” tasarım merkezi ünvanı almaya hak kazandı.


Firmanın başvurusuyla yaklaşık bir yıldır devam eden değerlendirmeler sonrasında “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” tarafından kriterlere uygunluğu onaylanarak 22.01.2020 tarihinde “Tasarım Merkezi” olarak kabul edilen “Hasan Sözüneri Mimarlık” kurucusu Y.Mimar Hasan Sözüneri yaptığı açıklamada, aldıkları bu ünvanın sorumluluklarını arttırdığını, mesleğe bakışlarında yeni bir pencere açtığını söyledi.


Bu durumun daha inovatif ve tasarım değeri yüksek projeler üretme hedeflerine destek olacağını, ekibiyle birlikte yıllardır geliştirdiği proje üretim süreçlerinin kalitesini “Tasarım Merkezi”nin zorunlu kıldığı standartlarla daha yukarıya taşımayı hedeflediklerini anlatan Sözüneri, "Bugüne kadar değişik ölçeklerde ürettiğimiz çok sayıdaki konut, ticaret, sanayi, turizm, sağlık, eğitim, spor ve karma kullanımlı projelere yurtiçi ve yurtdışında yenilerini ekleyeceğiz. Kentimize ve ülkemize mesleğimizle ilgili hizmete devam edeceğiz" dedi.

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