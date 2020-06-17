İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hasat etmeye hazırlandığı balı ayılar yedi

Bursa’da bir üreticinin hasat etmeye hazırlandığı balı ayılar yedi.

Bursa'da bir üreticinin hasat etmeye hazırlandığı balı ayılar yedi.


Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyünde aracılık yapan Cevat Bulut'un ormanların içine meşe balı almak için bıraktığı kovanlara ayılar saldırdı. Sabah kovanlarının bulunduğu bölgeye giden arıcı, kovanlarının parçalandığını, ballarının yendiğini görünce büyük üzüntü yaşadı. Üreticinin tek tesellisi ise, ayıların bütün kovanlarını parçalamamış olmaması. Ayıların kovanlarının yerlerini öğrendiğini ifade eden Cevat Bulut, "Kovanlarıma arılar saldırdı. Kovanlarımı parçalayıp ballarımı yediler. Ayılar kovanların yerini öğrendi, tekrar gelip saldırabilirler" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.