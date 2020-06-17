Bursa'da bir üreticinin hasat etmeye hazırlandığı balı ayılar yedi.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyünde aracılık yapan Cevat Bulut'un ormanların içine meşe balı almak için bıraktığı kovanlara ayılar saldırdı. Sabah kovanlarının bulunduğu bölgeye giden arıcı, kovanlarının parçalandığını, ballarının yendiğini görünce büyük üzüntü yaşadı. Üreticinin tek tesellisi ise, ayıların bütün kovanlarını parçalamamış olmaması. Ayıların kovanlarının yerlerini öğrendiğini ifade eden Cevat Bulut, "Kovanlarıma arılar saldırdı. Kovanlarımı parçalayıp ballarımı yediler. Ayılar kovanların yerini öğrendi, tekrar gelip saldırabilirler" dedi.