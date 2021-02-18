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Haşerelere karşı ilâçlama

Osmangazi Belediyesi, haşere ve farelere karşı ilçe genelinde ilâçlama yaptı.


Osmangazi Belediyesi, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek haşere ve farelere karşı ilâçlama yaptı. Doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde rögar kapakları açılarak içlerine fare ilâçları koyan ekipler, çöp konteynerlerini de sinek ve haşere oluşumunu engellemek için ilaçladı. Daha sağlıklı bir Osmangazi için haşere ve farelere karşı yürütülen ilâçlama çalışmaları periyodik olarak ilçenin bütün mahallelerinde devam edecek.

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