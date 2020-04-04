Hasta taşıyan ambulans yan yattı

Bursa'da, hasta taşıyan ambulans kavşaktan geçerken yan yoldan gelen bir araç böyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatarak metrelerce sürüklenen ambulansta bulunanlar tedavi altına alınırken, kaza anı bir iş yeri kamerasına yansıdı.

Kaza, Bursa Yıldırım ilçesi Köklü Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan ambulans, kavşaktan geçtiği esnada yan yoldan gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan ambulans yan yatarak sürüklendi. Asfalt üzerinde sürüklenen ambulans trafik ışıklarına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ambulansta bulunan yaralı ve görevlilere müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi yapılan 6 yaralı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kavşaktan geçmeye çalışan ambulansa, yan yoldan gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan ambulans yan yatarak yol üzerinde metrelerce sürüklendiği görüldü.