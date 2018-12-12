Hasta yatağında pankart açtı, hastaneye diyaliz merkezi kazandırıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Devlet Hastanesi'ne diyaliz merkezi kuruluyor.

Diyaliz merkezi protokolü işadamı Abdülhalim Altınoluk ve Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan arasında Vali Yakup Canbolat başkanlığında imzalandı. Mudanya Devlet Hastanesinde büyük eksikliği görülen diyaliz merkezi, 8 Mart 2014 yılında o zamanın Sağlık Bakanı Mehmet Müzezzinoğlu'un ziyareti sırasında gündeme gelmişti. Tedavi gören Kazım Ülkeroğlu, hasta yatağında yakınlarının desteği ile açtığı pankart ile diyaliz merkezi yapılması talebinde bulunmuştu. İmzalanan protokol ile birlikte en kısa zamanda diyaliz merkezi hastaneye kazandırılacak.