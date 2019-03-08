Hastalar müzik ile karşılandı

Kadınlar Günü'ne özel olarak düşünülen dinleti, büyük beğeni topladı.

Hastanenin giriş katında yapılan dinleti, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Acıbadem Bursa Hastanesinin Kadınlar Günü'ne özel olarak tasarladığı canlı müzik etkinliğiyle, ayrıca gelen hastaları rahatlatmak ve hastanelerin korkutucu havasından uzaklaştırmayı da hedefledi. Kimi çalınan şarkıları sessizce kenardan izlerken, kimi ise elindeki telefonla güzel anı kaydetmeye çalıştı.

Hastaneye gelenler uygulamanın çok güzel olduğunu ve büyük bir moral bulduklarını söyledi.