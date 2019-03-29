Hastaların ayağına sağlık hizmetini götüren personele teşekkür belgesi

Bursa'da hastaların ayağına kadar sağlık hizmeti götüren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti Birimi çalışanları teşekkür belgesiyle takdir edildi. Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, 31 Mart seçimlerinde de hem Bakanlık hem de büyükşehir personeli ile koordineli olarak vatandaşları sandıklara taşıyacaklarını söyledi.

Yatağa ve eve bağımlı, sağlık kuruluşuna ulaşımda zorluklar yaşayan hastalara, ev ortamında muayene, tetkik, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri profesyonel bir sağlık ekibi tarafından 2010 yılından beri devam ediyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 1 koordinasyon ekibi, 25 saha ekibi,134 personel ve 23 araçla, 9 yılda 30 bin hastaya hizmet verildi. Görevini başarıyla yerine getiren personele düzenlenen törenle teşekkür belgeleri AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Atilla Ödünç tarafından takdim edildi.

Yaşam hakkının en temel haklardan bir tanesi olduğunu ifade eden Bursa Milletvekili Gözgeç, "Sağlık hizmetlerinden yararlanma da bu temel hakların en başında gelmektedir. İmkan olmuş olsa bile bir hastayı hastaneye götürüp getirmek bile çok zordur. Bu yüzden eve gelinmesi gerçekten onlar için büyük bir nimettir. Onların yaşadığı sıkıntılar gerçekten zor. Geçmişe bakarak düşünüldüğü zaman evde bakım hizmeti sosyal belediyeciliğin gereklerindendir. Devletimizin, belediyelerimizin, STK'larımızın yaptığı hizmetler çok önemlidir. En önemlisi ise sağlık çalışanlarının yaptığı görevdir. Çünkü kurallar ve hizmetler yapılacak denir. Ama bu işi yapanların gereken hassasiyeti göstermesi çok önemli" diye konuştu.

Salondaki sağlık çalışanlarına seslenen Ak Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ise, "Sağlık çalışanlarının yaptığı görev, sadece bilimsel açıdan öğrenilecek ve yapılacak olan bir meslek değil. Aynı zamanda bunu hayatınızla beraber yaşayarak gerçekleştiriyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evde sağlık hizmetleri bizler açısından ve bu hizmeti alanlar açısından çok önemlidir. Allah'a şükürler olsun. Hastanelerimizde ve çeşitli kurumlarımızda bu sağlık hizmetini en güzel bir şekilde verebiliyoruz. Bu hizmetlerden hastane ortamına gelerek yararlanamayan vatandaşlarımıza da evlerine kadar bu hizmetin sunulması onlara verilebilecek en iyi hizmetlerden biridir. Bu görevi büyük bir onurla yaparak şimdiye kadar 30 bin hastanın ayağına sağlık hizmeti götüren personel gereken takdirin fazlasını hak ediyor" dedi.

Evde sağlık hizmetlerinin 25 ekibiyle sahalarda olduklarını belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan da, "31 Mart seçimlerinde de ekiplerimiz görevde olacak. Bize gelen talepleri büyükşehir belediyesiyle birlikte hızlı bir şekilde karşılık vereceğiz. Bundan önceki seçimlerde bine yakın vatandaşımızı sandıklara taşıdık. Biz yine elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimimize ulaşmak için 444 38 33 nolu telefondan aranması yeterlidir" şeklinde konuştu.

Sandığa kendi imkanlarıyla gidemeyen hasta ve evde bakım hizmeti alan kişiler ise Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 'Sandığa engelsiz ulaşın' ekibine 153 ve 716 11 55 nolu telefonlardan ulaşılabilecek.