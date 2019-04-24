Hastalık gelmeden aşı yaptırın

Aşı Haftası dolayısıyla önemli bilgiler veren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, özellikle ailelere uyarılarda bulundu.

Aşının hastalıklardan korumanın en önemli metotlarından biri olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, “Aşı, hasta olmadan, bağışıklık kazandırılarak korunma yoludur. Çocuklar, doğumdan itibaren mutlaka bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmalı. Genellikle aşı takvimi, 2'nci aydan itibaren başlamaktadır. Kızamıktan difteriye, tetanostan boğmacaya, veremden çocuk felci ve hepatit gibi hastalıklardan korunmanın en önemli metotları arasındadır. Mutlaka bu tür aşıları, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği çerçevede yaptırmak gerekiyor. Geçmişte hepatitin aşısı yoktu vesirozdan, hepatosellüler kanserden ölümler oluyordu. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın da aşı takvimine almasıyla birlikte hepatitle oluşan siroz ve kanserlerde gerileme kaydedildi. Çocuk felci aşılarından önce de çok fazla felçli hasta görüyorduk. Son yıllarda bu tür şeylere rastlamaz olduk. Bunun sebebi de çocuk felci aşılarının yeterli oranda yapılmış olmasıdır” dedi.

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak gibi aşıların mutlaka çocukluk döneminde yapılması gerektiğinin de altını çizen Dr. Ekici, şunları söyledi:

“Menenjitten zatürreye kadar bütün vücudu sarabilecek hastalıklar, sakat bırakabilmektedir. İlerleyen dönemde beyin iltihabı bile oluşabilir. Dolayısıyla çocukluk dönemine ilişkin aşıları hiçbir şekilde ihmal etmemeliyiz. Difteri de solunum sıkıntısıyla akciğer enfeksiyonuna kadar ilerleyebilen ciddi bir hastalık. Halk arasında ‘kazıklı humma' olarak bilinen tetanos da yakalanıldığında kurtulma şansı az olan, ama aşıyla tamamen kurtulmanın mümkün olabildiği bir hastalık. Çocukluk, gençlik ve erişkinlik döneminde mutlaka grip aşılarının da takvime uygun şekilde yapılması gerekir. Aşıları dikkatli şekilde yaptırmalıyız. Son teknolojiyle yapılan aşılarda hiçbir sıkıntı yok. Grip aşısı, ciddi akciğer hastalıkları ve beyin iltihabının gelişmesinin önüne geçiyor. Asıl mesele, hastalık gelmeden hastalıktan korunmak”.