Hastalıklardan korunmak ellerinizde

Her yıl doğru el yıkama tekniği ile toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamak maksadıyla 15 Ekimde kutlanan Dünya El Yıkama Günü başladı. Hayat Hastanesi Yönetimi, el hijyeninin önemine dikkat çekti. Program sonrası değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Dr. Fatih Özkul, birçok hastalığın ellerin doğru teknikle yıkanılmaması sonucu ellerde kalan mikroplardan kaynaklandığını belirtti. Dr. Fatih Özkul, “Başta Covid-19 olmak üzere birçok hastalık bilinçsiz ve yetersiz el yıkamasından kaynaklanıyor. Bütün vatandaşlarımızın el hijyenlerine dikkat etmelerini ve sağlık çalışanları tarafından tavsiye edilen yıkama yöntemini temel alarak sık sık ellerini yıkamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Covid-19 salgınından korunmanın en önemli yollarından bir tanesinin de el hijyeninden geçtiği vurgusu yapılan etkinlikte, hastane içinde kurulan standda görevli sağlık çalışanları tarafından vatandaşlara, ellerin doğru yıkanılmadığı takdirde mikropların barınmaya devam edileceği belirtilerek, doğru el yıkama hakkında bilgi verildi ve hijyen seti hediye edildi.

Covid-19 salgını ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik tedbirleri içinde en önemli unsurlardan birinin ellerin sık sık yıkanması olduğuna dikkat çekilen program kapsamında Hayat Hastanesi sağlık çalışanları tarafından hijyenin sağlanmasında ve hastalıklardan korunmada en temel kuralın elleri sık sık ve doğru tekniklerle yıkamak olduğu vurgulandı.