Hastane çıkışı arkadaşlarını Kafkas danslarıyla karşıladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilik kanseri sebebiyle tedavi gören Kafkas Folklor Ekibi oyuncusu Hazal Yıldırım'a arkadaşları sürpriz karşılama yaptı. Yıldırım'ın ekip arkadaşları, Hazal'a moral olmak için evinin önünde toplanırken, ortaya duygulu görüntüler çıktı. Öte yandan bir yıldır ilik bekleyen Hazal'a sevindiren haber ise kardeşinden geldi. 14 Yaşındaki Elif Yıldırım'ın ilk vereceği öğrenildi.

İnegöl Kafkas Folklor Ekibi'nin önceki dönem folklorcusu olan Hazal Yıldırım, ilik kanseri teşhisi konulmasının ardından hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi süren Hazal, taburcu olarak evine döndü. Ekip arkadaşları, hastaneden evine dönen arkadaşlarını müzik eşliğinde karşıladı. Daha sonra Hazal ve arkadaşları eski günlerdeki gibi Kafkas yöresine ait oyunları birlikte oynadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi topladı. Bir yıldır ilik nakli bekleyen 20 yaşındaki Hazal Yıldırım'a 14 yaşındaki kız kardeşi Elif'in ilik vereceği öğrenildi. Öte yandan İnegöl Kafkas Folklor Derneği Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, daha önce Hazal'ı hastanede ziyaret etmiştii. Dernek Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, Hazal'ın her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti.