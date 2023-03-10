Hastane inşaatındaki bürokrasi engeline sesler yükseliyor

Kayahan Turan, Mudanya'da açılmak istenen ortopedi hastanesinin bürokrasi engeline takılmasına tepki olarak başlattığı açlık grevine 26. gününde de devam ediyor. Dr. Kayahan Turan, AK Parti ve CHP Bursa İl Başkanlıkları önünde hastane açılışı ile ilgili siyaset cephesinden destek istedi.

İlk Olarak CHP Bursa İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Dr. Kayahan Turan, İl Başkanlığı yetkilileri ile görüşmek istedi. Talebi geri çevrilen Turan, il başkanlığı yetkililerine tepki göstererek, "Bugüne kadar gösterdiğim çabalar sonuç vermedi. Ben sadece derdimi anlatmak, sesimi duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Ak Parti Bursa İl Başkanlığı'na yürüyen Turan, il başkanlığı yetkilileri ile görüşmek isteyerek Hastane açılışı ile alakalı bilgi vermek istedi. Görüşme ile alakalı daha sonra randevu alan Turan, "AK Partili yetkililerle görüştük. Bize uygun bir günde randevu verecekleri söylendi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Turan, "Ben sadece halka hizmet etmek istiyorum. Bize engel olan bütün yetkilileri sizlere şikâyet ediyorum" şeklinde konuştu.