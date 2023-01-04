Hastane sınıfları, yarınlara ışık olacak

Bursa Şehir Hastanesindeki sınıf açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Karakaya, Bursa Şehir Hastanesi Baş Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Dursun Topal, Hastane yönetimi ve proje ekibi katıldı.

Hastane sınıfının açılışında konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Hayata geçiren projeyle çocuklarımız hastanede oldukları süre içerisinde eğitimlerinden geri kalmazken aynı zamanda psikolojik olarak da kendini iyi hissetmelerini sağlamak istedik. Bizlere bu süreçte destek olan başta il sağlık müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir gönüllülük hareketi herkes gönlünü ortaya koyarak güzel bir eser ortaya çıkarıyor. Hayatta bırakılabilecek en önemli eserlerden birini ortaya koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Var gücümüzle bu sınıflarımızın sayısını artırmaya çalışacağız. Hastane sınıfımızın, Bursa'mıza, öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sınıflarımız için her zaman elimizden gelen desteği sağlamaya çalışacağız.” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından yürütülen “Yarınlara Işık Ol” projesi ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerinde uzun süreli tedavi nedeniyle yatan çocukların eğitim şartlarının iyileştirilmesi, eğitim içeriklerinin geliştirilmesi, ailelere yönelik düzenlenen eğitimlerle çocukların psikososyal iyilik durumlarının yükseltilmesi, tedavisi evde devam eden ve evde eğitim gören öğrencilere yönelik eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve hastane sınıfı olmayan kamu hastanelerinde sınıf açılması amaçlanıyor.

Dörtçelik Çocuk Hastanesinde geçtiğimiz aylarda imzalanan “Hastane Sınıfında, Hastanede Eğitim” temalı iş birliği protokolü ile kamu hastanelerinde yatan, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olan çocuklara hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede verilecek eğitim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Bursa'da Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesinde bulunan “Hastane Sınıfları” ile çocuklar tedavi gördükleri süre içerisinde eğitim ve öğretimlerine devam ediyor.

Hastane sınıflarındaki çocuk hastalara eğitim hizmeti dışında, belirli gün ve haftaları kutlama etkinlikleri, refakat eden annelerin okuma ve yazma öğrenmeleri, çocukları ve aileleri bu süreçte moral ve motive etmek için çeşitli atölye ve sergi çalışmaları gibi pek çok etkinlik çalışmaları da yürütülüyor.