Hastanede intihara teşebbüs

Bursa'nın Gemlik ilçesinde psikolojik tedavi gören bir hasta intihara teşebbüs etti.

Devlet Hastanesi'nde psikoloji servisinde tedavi gören O.H, ikinci kattan mermer zemine atladı. Yaralanan O.H.'ye acil serviste müdahale edildi. O.H'nin herhangi bir hayatî tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan O.H.'nin tedavisi hastane ortopedi servisinde devam ederken, psikolojik rahatsızlığı olan vatandaşın daha evvel de kendine zarar verdiği öne sürüldü.