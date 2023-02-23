İhlas Haber Ajansı

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Hastanede yangın çıktı faciayı karbonmonoksit topları önledi

Bursa’da devlet hastanesinde yangın çıktı.

Bursa'da devlet hastanesinde yangın çıktı. Yangına karbonmonoksit toplarıyla müdahale edilince büyümeden söndürüldü.


Çekirge Devlet Hastanesi'nin bodrum katında bulunan kaynak atölyesinde elektrik kontağından kimsenin olmadığı biranda yangın çıktı. Dumanların görülmesi üzerine hemen itfaiye ekiplerine gönderildi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri yangına karbonmonoksit toplarıyla müdahale etti. Yapılan bu müdahaleyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Hastanede başta yoğun bakım servisi olmak üzere çok sayıda yatan hasta olması münasebetiyle yangının kısa sürede büyümeden söndürülmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçilmiş oldu.

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