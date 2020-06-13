Hastanede yatan çocukları pijamayla mutlu ettiler

Bursa'da, kadın derneği, hastanede yatan 200 çocuğa pijama hediye etti.

Fethiye Kadınları Dayanışma Kültür Derneği hastanede yatan çocukları mutlu eden sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde yatmakta olan 0-6 yaş arası çocukları ziyaret eden dernek üyeleri hastanelerde yatan çocuklara 200 adet pijama hediye etti. Hastanede tedavi gördükleri sırada kendilerini ziyaret edip moral veren dernek üyelerine çocuklar teşekkür etti. Yaptıkları ziyaretle ilgili konuşan Fethiye Kadınları Dayanışma Kültür Derneği Hamit Demir Ağaoğlu, "Sosyal sorumluluk projelerini sürekli yapıyoruz. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki projede Afrika'da susuzluktan kırılan çocuklar için olacak. Bize destek olan hayırseverlere teşekkür ederiz" dedi.