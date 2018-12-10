Hastanedeki olaya inceleme başlatıldı

Bursa'da burnundan ameliyat olan genç kız, iddiaya göre çürümeye başlayan tamponu bir türlü doktora çıkarttıramadı. Burnundan yeşil sular ve kötü kokular gelmeye başlayınca tekrar hastaneye giden genç kıza kadın doktor; cımbız ve makas vererek, "Git tuvalette kendin çıkar" diye telkinde bulundu.

Bu durumun medya vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında inceleme başlattı.