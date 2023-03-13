HasTavuk Foodex Japonya Fuarına katıldı

Gıda endüstrisindeki en önemli uluslararası etkinliklerden biri olan FOODEX'in, bir yenisi daha Tokyo-Makuhari Messe'de 7-10 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Uzun yıllardır Türkiye'den Japonya'ya ihracat yapan HasTavuk firması, Foodex 2023'te yerini aldı. Fuar ile ilgili bilgiler veren HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir “Daha önce ziyaretçi olarak tecrübe ettiğimiz ve gözlemlediğimiz bu fuara ilk kez stand kurarak katılım sağladık. Bölgenin en önemli fuarlarından biri olan Foodex'e bu yıl 60 ülkeden 2 bin 400 stand ve 85 binin üzerinde ziyaretçi katıldı" dedi.

Aydemir, gerek Türkiye'den gerekse dünyanın birçok yerinden fuara katılan firmaların ve markaların ortak amacının yeni pazarlar bulmak, yeni temaslar kurmak, yeni iş anlaşmaları yapmak, yeni trendleri görmek olduğunu belirterek, bölgedeki etkin fuarlarda yer almanın önemine değindi.

Aydemir; Japonya'ya ilk kez tavuk eti ihracatı yapan ve uzun yıllardır aralıksız ihracatlarını devam ettiren HasTavuk'un, 15-17 Şubat 2023 tarihleri arasında Japonya Chiba şehrinde, Makuhari Messe alanında gerçekleştirilen Süpermarket Ticaret Fuarına katıldığını, ardından 7-10 Mart 2023 Makuhari Messe'de gerçekleştirilen Foodex Japonya'da yer aldığını söyledi.

Aydemir şunları kaydetti: “Dünya'yı birbirine bağlayan uluslararası gıda firmalarıyla işbirliği yapmamıza fırsat tanıyan böyle oluşumların faydası, 1 ay içinde Japonya'da 2 fuara katılım sağlamamızdan anlaşılıyor sanırım. Uzun yıllardır dostluğumuzun ve ticaretimizin olduğu bu ülkede işbirliği içinde olduğumuz firmalar ile her gün yeni bir heyecan içindeyiz. Türk mutfağının lezzetlerini, japon damak tadına uygun şekillerde ve tatlarda sunmak, Türk tavuğunu en iyi şekilde temsil eden firma olmak bizi gururlandırıyor”

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinasyonunda Foodex fuarına eş zamanlı düzenlenen “Ticari Heyet” programına da katılan Aydemir; İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer'in önderliğinde başarılı bir planlama yapıldığını, heyet olarak bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve B2B görüşmeleri yaptıklarını sektöre ve Türkiye'ye değer katmaya imkan tanıyan, ekonomiye fayda sağlayacak ticari heyet planlamasında yüz yüze görüşmeler, bilgi alışverişi, toplantı ve anlaşmalar yapıldığını ifade etti.

"Gıdanın Toplam Çözümü" temasıyla dondurulmuş gıdalar, gıda teknolojileri, iş hayatında çalışan kadın sayısının artırılması, sürdürülebilirlik kaygıları gibi sosyo-çevresel değişim konuları da Foodex fuarının odaklandığı konular içinde yer aldı.