HasTavuk Japonya ticaret fuarında

Beyaz et sektöründe geçen yılın sektöründe en çok ihracat yapan firmalarından biri olarak 2023 yılına hızlı bir giriş yapan HasTavuk, önce Japonya'da SMTS-Supermarket Trade Show ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de Gulfood fuarlarına katıldı.

Japonya'ya ilk kez tavuk eti ihracatı yapan ve uzun yıllardır aralıksız ihracatlarını devam ettiren HasTavuk, 15-17 Şubat 2023 tarihleri arasında Japonya Chiba şehrinde, Makuhari Messe alanında gerçekleştirilen SMTS - Supermarket Trade Show'a, (Japonya Süpermarket Ticaret Fuarı) katıldı.

HasTavuk Beyaz Et Genel Müdürü Şahin Aydemir “Birebir görüşmelerin, iş toplantılarının ve bilgi alışverişinin yapıldığı bölgenin etkili bir fuarı olarak görülen SMTS'ye; perakende şirketleri, toptan satış endüstrisinde ticaret yapan firmalar, gıda üreticileri, tarım üreticileri, gıda dolaşım endüstrisinde yer alan şirketler ve bu şirketlerin temsilcileri katılım sağlıyor. Uzun yıllardır dostluğumuzun ve ticaretimizin olduğu bu ülkede gerek saha çalışmaları, gerek işbirliği içinde olduğumuz firma ziyaretleriyle birlikte bölgenin bu önemli fuarında dış ticaretten sorumlu Rasim Kureyhan ile birlikte yer aldık”dedi.

Aydemir; Japonya'da bulundukları süre içerisinde Tokyo-Türkiye Ticaret Başmüşaviri Mukaddes Nur Yılmaz ve Ticaret Müşaviri Güzide Zeynep Karahisarlı'yı da makamlarında ziyaret ettiklerini, Japonya ve Türkiye ilişkileri hakkında bilgi aldıklarını belirtti.