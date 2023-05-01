HasTavuk kadın çalışanların 1 Mayıs'ını kutladı

Beyaz et sektörünün önde gelen firmalarından HasTavuk kadının eş olmak ve anne olmanın yanında iş hayatında da aktif rol aldığını; bu sebeple 1 Mayıs'ın gerçek sahibi olan kadınların gününü kutladı.

Emeğiyle üretim hayatının içinde varlık gösteren herkesin bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs, bu yıl da çalışanın sesi olmaya devam ediyor.

Her 1 Mayıs'ta olduğu gibi bu yıl da pozitif farklılığın altının çizildiği konuların başında kadının üretimdeki yerinin ne kadar zor olduğu geliyor. Türk gıda sanayinin önde gelenlerinden HasTavuk, bu konunun sürdürülebilir boyutlarda konuşulan ve ön plana alınması gerektiğini savunan üreticilerinden biri oldu.

HasTavuk Kurumsal İletişim Müdürü Bircan Özkan; emekçinin bayramı olan 1 Mayıs'ta en büyük emeğin sahibi kadınların konuşulması gerektiğini ifade etti. Hayatta en büyük mücadeleyi kadın olduğu için, eş olduğu için, anne olduğu için, iş hayatında da erkeklerle birlikte kadınların verdiğini belirten Özkan, kadının iş hayatını gerek yüzde 52'lik kadın istihdamıyla, gerekse gerçekleştirdikleri kadına has birçok proje ile desteklediklerini belirtti.

Özkan “Dünyada ve ülkemizde kadın olmak, hele ki ayakları üzerinde duran çalışan bir kadın olmak, bunun yanında eş olmak, anne olmak bunların getirdiği sorumlulukları yerine getirmek çok zor. Daha iyi şartlarda bir hayat yaşamak, ailesine eşine destek olmak, çocuklarına iyi bir eğitim hayatı sunmak için iş hayatına atılan kadınlar maalesef büyük zorluklarla mücadele ediyor. Bunlar karşı cins tarafından rahatsız edilmek, taciz edilmek, saygı görmemek, itibarsızlaştırılmak, mobbing, görevi dışındaki konulardan sorumlu tutulmak, terfide ve ücrette adaletsizlik, duygusallığının bahane edilmesi gibi durumlar" diye konuştu.

"Toplumsal cinsiyet eşitliği başarı getirir"

Dünyada ve Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğine samimiyetle sahip çıkan firmaların, iş dünyasında kadın varlığını ve başarısını kabul eden, destekleyen yöneticilerin, her geçen gün artmasının umut verici olduğunu aktaran Özkan, "Kadınların iş hayatındaki yerini kabul etmek ve cinsiyet eşitliğinin olduğu bir çalışma ortamı oluşturmak, kadınlara saygı duymak ve kadınların başarılarını desteklemekle olacaktır. Kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukların önüne geçebilmek, dayanışmanın ve huzurlu bir çalışma ortamının en önemli gereklilikleri arasında yer alır. Cinsiyet gözetmeden insanca muamele görmek, adil bir iş ortamı, adil şartlar,

çalışanlarda verimliliği arttıracaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği başarı getirir. HasTavuk'un başarısının arkasında çalışanlarıyla kurduğu doğru iletişim, çabayı gören öven ve ödüllendiren bir yönetim sistemin varlığının olmasıdır" dedi.